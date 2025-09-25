架空の投資話で多額の金をだまし取ったとして逮捕された元・占い師の女が、知人から借り受けた高級腕時計を質入れし、横領した疑いで再逮捕されました。横領の疑いで25日に逮捕されたのは、福岡県飯塚市の無職、春山こと田斉法子容疑者（51）です。警察によりますと、田斉容疑者は3年前、福岡市早良区に住む46歳の事務員の女性から時価200万円相当の腕時計を借り受けた後、福岡市西区の質店に190万円で質入れし、横領した疑いです