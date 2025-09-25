確かな品質と洗練されたデザインで、ビジネスパーソンを中心に高い人気を得ているシチズンの「エクシード」より、最新モデル「シチズン エクシード 『誓いの矢』限定モデル（CB1115-68W）」（14万3000円）が登場しました。“誓いの矢”をテーマに、矢羽根が連なる模様を白蝶貝の美しい文様で表現した限定モデルで、販売本数500本と希少価値を備えた注目の一本。ライトシルバーとサクラ色を組み合わせた時計ケースとバンド、光発電