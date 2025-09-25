◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦することが２５日、正式発表された。ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、両王座の返上を表明。空位となっ