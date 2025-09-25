◆米大リーグカブス１０―３メッツ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２４日（日本時間２５日）、本拠のカブス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２試合連続タイムリーとなる二塁打を放った。４打数１安打１打点。打率は２割４分２厘。残り４試合、日本人右打者で過去誰もやっていない１００打点にあと７となった。鈴木は前夜のメッツ戦、７回２死一、二塁で、下手投げ右腕ロジ