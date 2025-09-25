秋の全国交通安全運動にあわせてJAF＝日本自動車連盟などがドライバーに横断歩道での一時停止を呼びかけました。9月25日、県内約90か所で一斉に行われた啓発活動は、JAF高知支部や県内の自動車ディーラーなどが企画したものです。高知県高知市北久保の交差点では、JAFの職員や警察官など約20人が横断歩道での歩行者優先を啓発する旗を掲げてドライバーに注意を呼びかけました。■インタ JAF高知支部佐藤誠