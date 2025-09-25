◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝９月２５日、栗東トレセンタイセイドレフォン（牡６歳、栗東・西村真幸厩舎、父ドレフォン）は、朝一番のＣＷコースでシークレット（２歳未勝利）と併せ馬。６ハロン８２秒３―１２秒５で併入した。山田真助手は「動きは問題ないですね。（競馬で）スイッチが入れば大丈夫です」とうなずいた。ここ３戦はオープン特別で〈４〉〈３〉〈