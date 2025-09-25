３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」大森元貴の姿にネットが沸いた。２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）第１２９話での姿。２年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送された。大森演じるいせたくやは、カレー店を開店した健太郎（高橋文哉）とその妻・メイコ（原菜乃華）と３人で、初回放送を見届けた。たくやはすっかり老け、ややふっくらした