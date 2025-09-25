２４日、フォンデアライエン氏（左）と握手を交わす李強氏。（ニューヨーク＝新華社記者／劉彬）【新華社ニューヨーク9月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は24日、米ニューヨークで欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長と会談した。２４日、フォンデアライエン氏と会談する李強氏。（ニューヨーク＝新華社記者／劉彬）