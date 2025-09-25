人気動画『赤ちゃんの予防接種いろんな意見があるからこそ聞いてほしい』で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。動画では、赤ちゃんの予防接種を「受けるべきか、受けないべきか」といった悩みについて、自身の意見とともに、母親たちに向けて真剣なメッセージを発信した。HISAKOさんは冒頭、「この予防接種案件っていうのは、SNSで炎上しやすい話題」と認めつつも、「私の意見やから押し付けるつもりないし、炎上覚悟で