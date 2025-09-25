◇ア・リーグエンゼルス―ロイヤルズ（2025年9月24日アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、本拠でのロイヤルズ戦に先発。日米を通じて最多となるシーズン33試合目の登板を果たした。立ち上がりから安定した投球を披露し、5回までソロ本塁打による1安打1失点と好内容を示し、7勝目の権利を得たが、6回の投球前にアクシデントが発生し、緊急降板した。突然の異変だった。6回のマウンドに上