サッカー日本代表・長友佑都（39）の妻でタレントの平愛梨（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。「4男児と初めての東京ディズニーリゾート」に行ったことを明かし、思い出ショットを公開した。【写真】「パパ変わりました？」平愛梨＆4人の息子たち、ディズニーでの集合ショットが話題平は、TBS系『知識の扉よ開け!ドア×ドア クエスト』に子どもたちと出演することを告知。「東京ディズニーリゾートのバケーションパッ