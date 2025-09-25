EXILE TAKAHIROが25日、都内で行われた「2025秋冬 WORKMAN ZERO-STAGE 新製品発表会」に登場した。ATSUSHIが復帰し、EXILEとして完全復活したこれからの活動への想いを語った。【全身カット】さすがのスタイル！ブラックコーデでラフな表情をみせるEXILE TAKAHIRO11人体制で11月からスタートする、約3年ぶりとなるドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』について話が及ぶと「EXILEはこれまで本当にいろんなこと