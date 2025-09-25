◇デンマーク杯3回戦コペンハーゲン2―0リュンビュー（2025年9月24日リュンビュー）湘南から今夏コペンハーゲン（デンマーク）に完全移籍したDF鈴木淳之介（22）が新天地デビューを果たした。リュンビュー戦に3バックの一角としてフル出場。無失点に抑えて勝利に貢献した。鈴木は6月に日本代表に初選出。左右両足から精度の高いパスやビルドアップで存在感を高めた。その後、6月末に足首を痛めてしまったが7月にコペ