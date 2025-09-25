【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 1−0 マジョルカ（日本時間9月25日／アノエタ）【映像】久保が高精度クロス→味方が痛恨ミスレアル・ソシエダに所属する日本代表のMF久保建英が高精度クロスを供給するも、チームメイトがまさかのシュートミス。アシスト未遂にファンが落胆している。久保は日本時間9月25日、ラ・リーガ第6節のマジョルカ戦で右ウイングとして先発出場。すると、19分にCKからビッグチャンスを創出する。ショ