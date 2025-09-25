台湾東部の花蓮県で、台風18号に伴う死者は、けさの段階で14人となっています。台湾当局はけさ、台風18号の大雨の影響で東部花蓮県で発生した洪水により、14人の死亡が確認されたほか、31人が安否不明と発表しました。当初の死者は17人と発表されていましたが、情報の重複などがあり人数を修正したということです。台風18号は、24日夕方に中国南部広東省に上陸し、現地でおよそ72万5000世帯が停電したほか、公共交通機関が停止し、