今年夏にバイエルン・ミュンヘンから1年間の期限付き移籍でトッテナムに加入したジョアン・パリーニャが好調を維持している。同選手はヴァンサン・コンパニ監督が指揮を執る今のバイエルンではチーム内でのポジション争いで劣勢となり、十分な出場機会を得られていなかった。そして失意のうちにトッテナムに行くことを決断したわけだが、プレミアリーグでは開幕から5試合全てに出場し、守備的ミッドフィールダーのレギュラーポジシ