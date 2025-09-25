カラバオカップ3回戦、アーセナルはポート・ヴェイルと対戦し2-0と勝利を収めた。この試合で先制点を奪取したのはMFエベレチ・エゼだ。8分、ガブリエウ・マルティネッリのクロスをマイルズ・ルイス・スケリーがフリック。そこに飛び込んだのがエゼで、ゴールに流し込みアーセナルでの初得点を記録している。ミケル・アルテタ監督はこの試合でインサイドハーフの位置に2人の攻撃的なMFを送り出した。イーサン・ヌワネリとエゼだ。エ