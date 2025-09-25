今月（9月）1日、香川県坂出市加茂町のコンビニエンスストアで、店長の男性に包丁を突きつけ現金を奪おうとした疑いで高松市の男（37）が再逮捕されました。男は今年7月に高松市国分寺町のコンビニエンスストアで現金を奪った疑いですでに逮捕されています。 強盗未遂などの容疑で再逮捕されたのは、高松市円座町の無職の男（37）です。警察によりますと男は、今月（9月）1日午前3時前、坂出市加茂町のコンビニエンスストアで、店