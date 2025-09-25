フィオレンティーナ期待の新戦力は長期離脱を強いられたようだ。22日、フィオレンティーナはセリエA第4節でコモと対戦。この試合で先発出場を果たした24歳のガーナ代表DFタリク・ランプティだが、負傷により、前半22分に無念の途中交代。24日、フィオレンティーナはクラブ公式サイトを通じてランプティの負傷の詳細について公表。ランプティはコモ戦後に精密検査を行い、左膝前十字靭帯損傷という診断結果が下されたという。大怪我