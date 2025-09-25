ANAグループは、「赤い羽根共同募金」に今年も協力する。1962年から活動に協力しており、今年で64年目。9月30日に厚生労働省で行われる中央伝達式で、厚生労働大臣と赤い羽根共同募金を主催する中央共同募金会会長からメッセージと赤い羽根を預かり、10月1日に「赤い羽根 空の第一便」として、全国へ運ぶ。10月1日に浅草寺で開催されるキックオフイベントに、ANAグループの客室乗務員が参加するほか、就航する国内空港カウンターや