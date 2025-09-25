LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を9月24日正午から25日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、相鉄フレッサイン 東新宿駅前（2名素泊まり）が12,600円から、渋谷エクセルホテル東急（同）が35,000円から、ホテルWBF札幌中央（同）が7,640円から、アルモ