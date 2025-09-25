産交バスは、「天草〜阿蘇くまもと空港線」「阿蘇〜高千穂線」を10月1日と10日にそれぞれ運行を開始する。天草〜阿蘇くまもと空港線は天草産交発着で、さんぱーる、宇城市不知火支所前などを経由する。1日2往復、所要時間は約2時間40分。阿蘇〜高千穂線は阿蘇駅前発着で新阿蘇大橋や高森駅交流施設を経由する。1日3往復、所要約1時間50分。両路線とも一部区間で予約制を採用する。片道運賃は天草産交〜阿蘇くまもと空港3,000円、阿