広島電鉄の「駅前大橋ルート」で、広島駅2階に乗り入れる橋の側面デザインが公開されました。デザインが施されたのは、広島駅ビルの2階から道路をまたぐ「下路橋」の側面です。平和都市広島を象徴する折り鶴をモチーフに、一枚の折り紙が鶴へ形を変えていく過程を表現しました。広島市立大学の学生らがデザインし、モミジやハトなど広島らしさも織り込みました。■広島市立大学 芸術学部４年松本聖郷さん「遠くから