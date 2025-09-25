24日、県内では、大隅地方を中心に大雨となり、県内の4市町では、避難指示が出されていましたが、全て解除されました。25日午前11時30分現在、大隅地方と屋久島地方の一部に大雨注意報が出され、引き続き、大雨に注意が必要です。24日から大隅地方を中心に大雨となり、肝付町前田では、降り始めからの雨の量が325ミリとなりました。鹿屋市・肝付町・大崎町・東串良町には、避難指示が出されていましたが、25日朝までに全て解除