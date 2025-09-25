札幌２歳Ｓで３着だったスマートプリエール（牝２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）は、リステッドのアイビーＳ（１０月１８日、東京競馬場・芝１８００メートル）へ向かうことになった。鞍上は引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝。同馬は重賞４勝を挙げたスマートレイアーの子で、函館での２戦目で初勝利を挙げている。このレースにはＧ１・４勝を挙げたクロノジェネシスの初子で、小倉の新馬戦を勝ったベレシー