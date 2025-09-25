元ＡＫＢ４８の西野未姫が、娘とショッピングに出掛けた様子を公開した。西野は自身のインスタグラムを２５日までに更新、「娘と初めてコストコへお買い物」と記し、カートに娘を乗せて満面の笑みを浮かべるショットを公開した。この投稿には「かわいすぎるぅぅぅ」「未姫さんに似てきましたね。」「笑顔が最高に可愛い」「癒しです」などの声が寄せられている。西野は「極楽とんぼ」山本圭壱と２０２２年１１月２２日に結