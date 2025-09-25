歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子を妊娠中の臨月のお腹の大きさを報告しました。腹囲は115cmに達したことを明かし、出産を間近に控えた心境や、母親とのエピソードなどを綴っています。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子妊娠の臨月で腹囲115cm「えwwwwまもなくドラえもんじゃん」出産目前の心境を告白中川さんは「え、、、、腹囲が115センチなんだけど えwwww まもなくドラえもんじゃん」と