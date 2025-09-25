【ジャンボマシンダー 勇者ライディーン】 2026年3月 発売予定 10月1日 予約受付開始予定 価格：24,200円 BANDAI SPIRITSは「ジャンボマシンダー 勇者ライディーン」を2026年3月に発売する。価格は24,200円。10月1日から一般店頭で予約受付を開始する。 本製品は1970年代に発売された当時の「勇者ライディーン」玩具を再現しつつ