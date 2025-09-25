2024年度決算見込みを発表する健康保険組合連合会の幹部ら＝25日午前、東京都千代田区大企業の社員らが加入する全国1378健康保険組合の2024年度決算見込みで、47.9％に当たる660組合が赤字となった。高齢者医療を支援するための拠出額が伸びたことが影響した。前年度の52.6％からは改善した。健康保険組合の全国組織、健康保険組合連合会（健保連）が25日発表した。全体の収支は、賃上げで保険料収入が増えたため145億円の黒字