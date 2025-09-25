電通は9月24日、全国の55〜79歳の男女1800人を対象に実施した「令和シニア・プレシニアの生き方調査」の結果を発表した。調査では、還暦前の50代後半は不安や迷いが強い一方、60〜70代は前向きな姿勢が高まるなど、年代による意識の違いが浮き彫りになった。「孤独を感じることが多い」と答えた割合は、55〜59歳男性で35.6%、女性で37.2%と最も高く、60代の26.5%より約10ポイント、70代の19.0%より約17ポイント高かった○55〜59歳