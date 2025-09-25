フリーアナウンサー小川彩佳が24日、メインキャスターを務めるTBS系報道番組「news23」（月〜金曜午後11時）に出演。来月13日に閉幕する大阪・関西万博について私見を述べた。番組では、今月19日の入場者が24万人を突破するなど、万博終盤の来場者が増え、入場券は持っていても入場日の予約が取れない状況などが発生していることを特集。地域エコノミスト藻谷浩介氏、トラウデン直美らが私見を述べた後、藤森祥平アナウンサーから