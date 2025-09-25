相続人が複数いる場合、民法で定められた法定相続分や、遺言で指定された相続分により、誰が何を相続するかが決まることがあります。 しかし、事情によっては、父親から兄弟が相続するはずだった財産を母親に渡したい、というケースもあるかもしれません。この場合は「贈与」にあたるのか、疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、遺産分割協議の意味合いや、贈与とみなされないための方法を解説します。