素足で歩ける砂浜を次世代に残そうと25日、石川県内灘町の海岸で、企業のボランティアによる清掃活動が行われました。 この清掃活動は、自動車メーカー「ホンダ」の販売会社でつくる、北陸三県ホンダ会が行ったものです。この日は、従業員のほか、この活動に賛同するタレントのさかなクンも参加。 手でごみを拾うだけでなく、砂浜に埋まったごみを掘り起こす独自開発の清掃バギー車も活用しながら、ごみを