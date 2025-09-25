NCTのジェヒョンの才能は、軍服務中でも輝きを放っている。【写真】“兵役中”ジェヒョンの軍服SHOT9月24日、本サイト提携メディア『スポーツソウル』の取材によると、ジェヒョンは10月1日に開催される「国軍の日」の公式応援歌『歓声で応援して』（原題）の歌唱者として陸軍軍楽隊を代表し参加した。最近、某スタジオで音源の録音とミュージックビデオの撮影を終えたことも確認された。ジェヒョンは2024年11月4日に入隊し、現在は