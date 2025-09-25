【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの平愛梨が25日、自身のInstagramを更新。4人の息子たちと初めての東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】平愛梨、4人息子顔出しディズニー満喫ショット◆平愛梨、4男児との初ディズニー体験を詳細レポート平は「4男児と初めての東京ディズニーリゾート」とミッキーマウスと一緒に撮影した集合写真を投稿。4人の息子たちと、平と親交の深いお笑い芸人の