「ABEMA」では韓国ドラマ『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』、『怪物』、『のだめカンタービレ』、『平日午後3時の恋人たち』など“日韓リメイクドラマ”全22作品を9月30日まで期間限定無料配信中。注目作を紹介する。【写真】ドキッとするシーンも…韓国版『のだめカンタービレ』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』は富・名誉・権力を手にした者だけが住むことを許される高級住宅街“SKYキャッスル”を舞台に、セレブ