神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優・杉田かおる（60）が22日、自身のインスタグラムを更新。「7月に苗を植えたローゼル こんなに立派に育ちました わーい」と喜びをつづり、自然農で育てたハーブを披露した。【写真】「可愛いい〜」「心が癒されますね」自然農で“立派に育った”ローゼル披露の杉田かおるローゼルは、ハイビスカスの一種。その花言葉について「繊細な美新しい恋」と説明した。投稿では「4