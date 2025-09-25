ビールメーカーのオリオンビールが沖縄県に本社を置く製造業としては初めて東京証券取引所プライム市場に上場しました。25日、東証プライム市場に上場したオリオンビール。1株の売り出し価格850円をどれだけ上回る初値がつくか注目されましたが、投資家からの人気が集中し、初値がつかない状況が続いています。オリオンビールは沖縄県内のビールのシェアでおよそ8割を占めており、近年、観光客の増加を受けて業績を伸ばしています