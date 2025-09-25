mao nailが誇るマオジェルに待望の新色10種が登場♡2025年9月24日（水）10時より先行予約開始、10月1日（水）より順次発送されます。お味噌ベージュや色っぽヌーディー、うるみベージュなど、肌になじむ透明感カラーで手元を美しく演出。公式LINE友だち追加で1,000円OFFクーポン＆セルフネイルHow to本ももらえて、セルフもプロも楽しめる新色です♪ 肌を美しく魅せる絶妙カラー