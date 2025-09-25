【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは２４日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はブルージェイズ戦に４番指名打者で出場し、五回に３号ソロを放つなど、５打数２安打２打点の活躍で、７―１の勝利に貢献した。ヤンキースのジャッジはホワイトソックス戦で５０、５１号本塁打を放った。４度目のシーズン５０本塁打はベーブ・ルースらと並んで最多の史上４人目。２年連続は、今季ドジャースの大谷が達成したのに続いて７人目となっ