日本企業の労働環境や安全対策の取り組みを学ぼうと、24日に三重県松阪市にある宇野重工を韓国企業の担当者が視察しました。幅広い業種の企業や行政などが参加する「三重県産業観光推進協議会」の取り組みとして行われたものです。この日は韓国の電力や環境などに関する企業の担当者ら16人が、松阪市に本社を置き橋梁や下水設備などの施工補修を行う宇野重工を訪れました。宇野重工の担当者から安全衛生の取り組みや暑さ対策のほか