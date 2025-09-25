今年11月に行われる「全国豊かな海づくり大会」に協賛している企業3社に24日、大会実行委員会から感謝状が贈られました。イオンリテール、尾鷲物産、岡三証券の3社は、全国豊かな海づくり大会に協賛金としてそれぞれ100万円を贈っています。贈呈式では3社の代表から挨拶があり、なかでも尾鷲市の水産会社・尾鷲物産の小野博行代表取締役は「大会の目的には明日の我が国の漁業の振興と発展を図ることとあり、三重県や尾鷲市の水産業