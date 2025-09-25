県内は25日の夜遅くにかけて激しい雨が降り大雨となる所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水に十分注意が必要です。秋田市は朝から断続的に雨が降っています。JR秋田駅前の交差点では、傘をさして歩いている人の姿も見られます。低気圧からのびる寒冷前線が、県内の上空を南下し、その前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。このため雷を伴って激しい雨が降