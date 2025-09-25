国民スポーツ大会は、28日に滋賀県で行われる開会式を前に会期前競技が各地で行われています。三重県選手団の24日の結果です。自転車競技のトラック1キロタイムトライアル男子Aの決勝が京都向日町競輪場で行われ、三重県スポーツ協会の伊澤将也選手が優勝しました。