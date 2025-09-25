三重県南伊勢町の小学校で出された給食にゴキブリが混入していたことがわかりました。24日、南伊勢町立南勢小学校で提供された給食のうち4年生の教室内で、カレーライスにつく福神漬けを配膳していたところ、福神漬けの容器の中に5ミリ程度のゴキブリが混入しているのを児童が発見し、教師に報告したということです。混入がわかった段階で他の学年も確認しましたが、すでに食べ終えている児童もいたということです。この学校では給