秋の訪れを感じさせてくれます。香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園でキバナコスモスが見ごろを迎えています 【写真を見る】「秋の訪れ」「さわやか」キバナコスモスが国営讃岐まんのう公園で見ごろ【香川】 黄色い可憐な花が秋風に揺れます。キバナコスモスの一種、レモンブライトです。国営讃岐まんのう公園の青竜の谷には、約1万5000本が植えられています。 公園によりますと、この品種は暑さに強いのが特徴で、今年の