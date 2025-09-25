三重県は 24日に前週流行入りしたインフルエンザの最新の感染状況を発表しました。前の週より微増してます。三重県感染症情報センターによりますと9月15日から21日までのインフルエンザの患者数は1医療機関あたり1.33人と前の週の1.26人から微増となっています。なお、三重県内では25日から津市の小学校1校で学級閉鎖の措置がとられるということです。今後、感染がさらに拡大すると予想され、三重県では手洗いや咳エチケットなど感