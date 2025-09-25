岡山市の国勢調査の調査員が調査員証を紛失していたことが分かりました。市は悪用される恐れがあるとして注意を呼びかけています。 岡山市によりますと調査員は今月20日、調査を終えて帰宅。22日に再び調査を行うため自宅を出ようとしたところかばんの中に入れていたはずの調査員証がないことに気づき、市に紛失を報告したということです。 岡山市によりますと、これまでに調査員証が悪用されたケースは確認されていません