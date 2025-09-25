昨年（2024年）11月、京都府で18歳未満と知りながら少女にみだらな行為をし、撮影したとして、京都府の中学校教諭の男が、きょう（25日）逮捕されました。 女性客「酒を飲み、翌朝まで記憶なく体が...」10人の女性に性的暴行・わいせつ行為等の罪に問われる“里庄町ゲストハウス”経営の男（51）検察が指摘する「計画的かつ狡猾な手口」とは【ゲストハウス連続性的暴行事件第2回／全3回】 児童買春と児童ポルノ製造の容疑で逮