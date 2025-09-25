◆楽天―ソフトバンク（25日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクは24日の楽天戦（楽天モバイル）で連敗を4で止め、優勝マジックを4とした。最短で26日にもリーグ連覇が決まる。最短Vの条件はソフトバンクが25、26日の楽天戦に2連勝の場合、2位日本ハムが25、26日の西武戦に2連敗か1敗1分け。ソフトバンクが1勝1分けの場合、日本ハムが2連敗。またウエスタン・リーグの3連覇を狙うソフトバンクの2軍も大詰めを迎えている。2